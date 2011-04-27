Putin: Kaddafi öldürülemez



T24-Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Libya hava sahasını uçuşa yasak bölge ilan etmek isteyen Batılı ülkeleri sert bir dille eleştirdi ve koalisyon güçlerinin "Libya lideri Muammer Kaddafi'yi öldürme yetkisi olmadığını" belirtti.

Putin, Danimarka'ya ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, batılı koalisyon güçlerinin, sivilleri korumayı amaçlayan BM Güvenlik Konseyi kararı dışına çıktığını ve Kaddafi karşısında yer aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Kaddafi'yi öldürmek istemediklerini söylediler. Şimd bazı yetkililer, 'evet biz Kaddafi'yi öldürmeye çalışıyoruz' diyor. Buna kim izin verdi? Bir mahkeme oldu mu? Dünyada bu tür çökmüş rejimler yok mu? Bütün bu çatışmalara müdahale mi edeceğiz? Afrika'ya bakın, Somali'ye bakın. Her yeri bombalayacak mıyız ve füze saldırısında mı bulunacağız?"

Putin, Libya'nın tüm alt yapısının imha edildiğini kaydetti.

ABD ve İngiltere savunma bakanları Robert Gates ve Liam Fox ise Muammer Kaddafi'nin dün bombalanan karargahının "meşru bir eylem" olduğunu söylediler.

Robert Gates İngiliz mevkidaşı ile ortak basın toplantısında, kontrol ve komuta merkezlerini meşru hedef gördüklerini ve bu nedenle imha ettiklerini belirterek, Misrata gibi sivil nüfusa karşı uygulanan şiddetin buradan komuta edildiğini kaydetti.

Ancak Albay Kaddafi'nin bizzat kendisinin NATO uçaklarının hedefi olmadığını söyleyen Gates, "Onu özellikle hedeflemedik" dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Fox da Libya liderinin hava taarruzlarının hedefi olmadığını tekrarlayarak, Libya komuta merkezlerine taarruzun meşru olduğunu kaydetti.