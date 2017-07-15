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Dünya

Putin 'iyi lider' olmanın 'sırrını' açıkladı

Putin'e göre, iyi lider olmanın iki şartı var: Edep ve kendinden daha iyi olanlardan bir şeyler öğrenmek

15 Temmuz 2017 19:30

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iyi liderlik edebilecek kişinin her şeyden önce ‘edepli biri’ olması gerektiğini söyledi. Putin, Belgograd bölgesinde bir metalurji fabrikasında bir araya geldiği işçilere, lider olmanın gerektirdiği özellikler konusunda tavsiyelerde bulundu. Putin, bir liderde olması gereken en önemli özelliğin sorulması üzerine, “Edep. Geri kalan her şey buna dayanıyor. Eğer temel yoksa, geri kalan her şey anlamsız kalır” dedi.

“Kendinden iyi olanlardan öğrenmeli”

Sputnik’te yer alan habere göre, sadece edepli olmanın yetmeyeceğini, bir liderin aynı zamanda profesyonel ve bilgili biri olması gerektiğini de söyleyen Putin, “İkinci olaraksa bir lider herhangi bir konuda kendinden daha iyi olanlardan bir şeyler öğrenmeli” diye devam etti.

Putin haziran ayında Kremlin’de lise mezunlarıyla bir araya geldiğindeyse insan gelişiminin en önemli noktalarından birinin terbiye olduğunu söylemişti. Rusya lideri Eylül 2016’da bir araya geldiği lise öğrencilerineyse ‘burnu havada olmamayı’ öğütlemişti. 

 

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