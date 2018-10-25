Putin İtalya'nın Türk Akımı'na katılabileceğini açıkladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın İtalya’nın Türk Akımı boru hattı projesine dahil olma imkanını değerlendirdiğini açıkladı.

Putin, bu aşamada \"altyapıyı ilgilendiren konuların\" ve İtalya’nın \"boru hattına bağlanma seçenekleri\"nin araştırıldığını belirtti.

Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşmeleri sonucunda düzenlenen basın toplantısında, \"Bu, Bulgaristan üzerinden olabilir. Hatta Sırbistan, Macaristan veya Yunanistan üzerinden olabilir\" dedi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Akım projesi olayının tekrarlanmaması amacıyla Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin Türk Akımı projesine katılımının sadece garanti verilmesi halinde mümkün olduğunun altını çizdi.