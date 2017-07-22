Putin 'istihbaratçı' adını ilk kez açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, istihbarat okulunda eğitim görürken kullandığı takma adın ‘Platov’ olduğunu açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde Putin’in girişimiyle kurulan, sanat, spor ve bilim üzerine eğitim veren Sirius Akademisi’nde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Rusya lideri, “Bildiğiniz gibi, ben çalışma hayatıma dış istihbarat kurumlarında başladım. O zamanlar gerektiğinde teknolojik takma adlar kullanıyordum. Ancak artık takma ad kullanmama gerek yok. İstihbarat okulundayken takma adım Platov’du” dedi.

Putin, sosyal medyada ise herhangi takma ad (nickname) kullanmadığını ifade etti.