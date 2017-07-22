T24 LogoT24 Logo
Gündem

Putin 'istihbaratçı' adını ilk kez açıkladı

"O zamanlar gerektiğinde teknolojik takma adlar kullanıyordum"

22 Temmuz 2017 16:18

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, istihbarat okulunda eğitim görürken kullandığı takma adın ‘Platov’ olduğunu açıkladı. 

Sputnik’te yer alan habere göre, Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde Putin’in girişimiyle kurulan, sanat, spor ve bilim üzerine eğitim veren Sirius Akademisi’nde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Rusya lideri, “Bildiğiniz gibi, ben çalışma hayatıma dış istihbarat kurumlarında başladım. O zamanlar gerektiğinde teknolojik takma adlar kullanıyordum. Ancak artık takma ad kullanmama gerek yok. İstihbarat okulundayken takma adım Platov’du” dedi.

Putin, sosyal medyada ise herhangi takma ad (nickname) kullanmadığını ifade etti.

ETİKETLER

putinbombakgbadını açıkladıkodajanrusyasovyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24