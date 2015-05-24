Putin 'istenmeyen organizasyon' yasasını onayladı



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı sivil toplum kuruluşları (STK) ile ilgili yasayı onayladı. Yeni uygulama Rus makamlarına STK'ları önceden uyarıda bulunmaksızın kara listeye alma olanağı sunuyor.

Cumartesi günü internet üzerinden kamuoyuyla paylaşılan yasa 'istenmeyen organizasyonlar' olarak sınıflandırılan organizasyonlarla ilişkisi olan vatandaşlara yüksek para cezaları ve altı yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Hangi organizasyonların "kara listeye" alınacağına ise başsavcılık Dışişleri Bakanlığı ile birlikte karar verecek. Bu bağlamda "Rusya’nın anayasal düzenini ve güvenliğini tehdit eden grupların" hedeflendiği ifade ediliyor.

Milletvekili Aleksandr Tarnavski düzenlemenin Rusya'ya karşı dostça davranışlar sergilemeyen herkese yönelik olduğunu ve Batılı ülkelerin "haddini bilmez kampanyalarını" durdurmayı amaçladığını kaydetti.

Kanun metninin açık ve anlaşılır olmaması nedeniyle STK’ların ve uluslararası gözlemcilerin özgürlük alanının daha da kısıtlanmasından endişe ediliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü söz konusu yasayla yaklaşık 60 kadar organizasyonun damgalanacağını tahmin ediyor.