T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Putin 'istenmeyen organizasyon' yasasını onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede tartışmalara neden olan ve yabancı sivil toplum kuruluşları üzerindeki baskıyı artırması beklenen yasayı onayladı.

24 Mayıs 2015 20:15


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı sivil toplum kuruluşları (STK) ile ilgili yasayı onayladı. Yeni uygulama Rus makamlarına STK'ları önceden uyarıda bulunmaksızın kara listeye alma olanağı sunuyor.

Cumartesi günü internet üzerinden kamuoyuyla paylaşılan yasa 'istenmeyen organizasyonlar' olarak sınıflandırılan organizasyonlarla ilişkisi olan vatandaşlara yüksek para cezaları ve altı yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Hangi organizasyonların "kara listeye" alınacağına ise başsavcılık Dışişleri Bakanlığı ile birlikte karar verecek. Bu bağlamda "Rusya’nın anayasal düzenini ve güvenliğini tehdit eden grupların" hedeflendiği ifade ediliyor.

Milletvekili Aleksandr Tarnavski düzenlemenin Rusya'ya karşı dostça davranışlar sergilemeyen herkese yönelik olduğunu ve Batılı ülkelerin "haddini bilmez kampanyalarını" durdurmayı amaçladığını kaydetti.

Kanun metninin açık ve anlaşılır olmaması nedeniyle STK’ların ve uluslararası gözlemcilerin özgürlük alanının daha da kısıtlanmasından endişe ediliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü söz konusu yasayla yaklaşık 60 kadar organizasyonun damgalanacağını tahmin ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinDevlet Başkanı Vladimir PutinRusSTKDışişleri BakanlığıMilletvekili Aleksandr TarnavskiRusyaBatılıHaklarıWelle Türkçe DW/dpa BW/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24