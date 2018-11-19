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PUTİN İSTANBUL'DAN AYRILDI

Haber-Kamera: Enver ALAS -  İSTANBUL / DHA Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, İstanbul'da katıldığı programın ardından akşam saatlerinde Türkiye'den ayrıldı

19 Kasım 2018 21:31

Haber-Kamera: Enver ALAS -  İSTANBUL / DHA
Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, İstanbul\'da katıldığı programın ardından akşam saatlerinde Türkiye\'den ayrıldı. 
Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'ne 17.45 sıralarında gelen Putin, Rusya Devlet Başkanlığı\'na ait özel uçakla ile İstanbul\'dan hareket etti. Putin\'i İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın yanı sıra Türk ve Rus yetkililer uğurladı. 

Görüntü Dökümü
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Putin\'in konvoyunun havalimanına gelişi
-Konukevine giriş
Genel ve detay


 

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