PUTİN İSTANBUL'DAN AYRILDI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul\'da katıldığı programın ardından akşam saatlerinde Türkiye\'den ayrıldı.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'ne 17.45 sıralarında gelen Putin, Rusya Devlet Başkanlığı\'na ait özel uçakla ile İstanbul\'dan hareket etti. Putin\'i İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın yanı sıra Türk ve Rus yetkililer uğurladı.

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Putin\'in konvoyunun havalimanına gelişi

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