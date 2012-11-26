Putin İstanbul'a geliyor

Türkiye-Rusya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı için 14-15 Ekim’de İstanbul’a gelmesi beklenirken iç sorunları gerekçe göstererek ziyaretini erteleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin pazar günü İstanbul’a geliyor. Gündemin en önemli maddesi Esad yönetimi ve Türkiye’nin NATO’dan talep ettiği patriotlar olacak.

Başbakan Erdoğan, pazar gecesini otelinde geçirecek Putin ve heyetini pazartesi sabahı Dolmabahçe’deki ofisinde ağırlayacak. Erdoğan’ın Putin ile baş başa görüştüğü dakikalarda Rus bakanlar da Türk muhataplarıyla bir araya gelecek. Daha sonra yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına geçilecek ve ardından basın toplantısı yapılacak. Putin, Erdoğan’ın onuruna vereceği öğle yemeğinin ardından Türkiye’den ayrılacak.

Patriot’u konuşacaklar

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan-Putin görüşmesinin ana başlığını Suriye ve Devlet Başkanı Esad oluşturacak.

Erdoğan görüşmede, “Esad giderse yerine kim gelecek?” endişesi yaşayan Putin’i ikna etmeye çalışacak. Sivillerin katledilmesiyle ilgili örnekler gösterecek Erdoğan, Putin’den destek isteyecek. Görüşmede Türkiye’nin NATO’dan talep ettiği Patriot füzeleri de gündeme gelecek.

Erdoğan, Türkiye’nin talebine kuşkuyla yaklaşan Rus tarafına bunun topraklarını ve halkını koruma amaçlı doğal bir talep olduğunu anlatacak.

Putin’in 14-15 Kasım tarihlerinde Türkiye’ye yapacağı ziyareti ertelemesinin ardından Hindistan, Pakistan, Türkmenistan, Bulgaristan ve Ermenistan’a yapacağı ziyaretleri de ertelemesi Putin’in hasta olduğu iddialarını alevlendirmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, 60 yaşındaki Putin’de kas zedelenmesi bulunduğunu açıklamıştı. Putin’in ziyaretini ertelemesinin ertesi günü bir Rus uçağı Esenboğa’ya indirilmiş ve arama yapılmıştı.