Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett, telefonda Ukrayna’daki durumu görüştü.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Putin’in, Bennett’e Ukrayna ordusunun Donetsk kentine gerçekleştirdiği füze saldırısına ilişkin bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, Putin’in, misket bombasının kullanıldığı saldırı neticesinde sivillerin hayatını kaybettiğine dikkati çektiği bildirilerek, “Bennett, Ukrayna konusunda çeşitli liderlerle yaptığı görüşmelere ilişkin Putin’i bilgilendirdi. Putin de Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında yapılan müzakere sürecine dair değerlendirmelerini aktardı.” ifadeleri kullanıldı.

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