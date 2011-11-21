-Putin ıslıklandı MOSKOVA (A.A) - 21.11.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da dün gece yapılan Karma Savaş Sanatları dövüşü finalinde çıktığı sahnede salonda bulunanlar tarafından ıslıkla protesto edildi. İmparator lakaplı Rus Feodor Emelyanenko ile Amerikalı dövüşçü Jeff Monson'un oynadığı final karşılaşmasını Emelyanenko'nun kazanması üzerine dövüşçüleri tebrik etmek için ringe çıkan Putin'e yönelik protesto sesleri, etkinliği canlı yayımlayan Rus televizyonlarından da çok net bir şekilde duyulurken, Putin ıslıklamalara rağmen teşekkür konuşmasını kesmeden yaptı. Rusya Profesyonel Boks Federasyonu Sözcüsü Andrey Bazdrev Radoyo, Eko Moskova'ya yaptığı açıklamada, 22 bin taraftarın bulunduğu Moskova'daki Olimpiyat Stadyumu'ndaki beklenmedik protesto karşısında Putin'in şaşırdığını, ancak kısa sürede soğukkanlı haline geri döndüğünü söyledi. Gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimiyle Kremlin'e geri dönmeye hazırlanan Putin ile ilgili protesto görüntüleri anında internette yayılırken, Rusya'nın en fazla tanınan internet bloguna sahip Aleksiy Navalni protestoyu, "Bir dönemin sonu" başlığıyla duyurdu. Halk arasındaki popülaritesi son derece yüksek olan Putin'in özellikle son aylarda ciddi bir destek kaybına uğradığı ortaya çıkmıştı.