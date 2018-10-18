Putin: IŞİD yaklaşık 700 ABD ve Avrupa vatandaşını esir aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fırat'ın güneyinde bazı terör örgütü mensuplarının ABD'lileri ve Avrupalıları rehin aldığını duyurdu. Putin, "IŞİD bölgede yaklaşık 700 kişiyi rehin tutuyor" dedi.

Reuters’ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, IŞİD’in yaklaşık 700 ABD ve Avrupa vatandaşını esir aldığını bunun yanı sıra IŞİD'in her gün 10 kişiyi idam edeceğini söyledi.

Soçi kentinde konuşan Putin İŞİD’in ABD’nin ve desteklediği güçlerin kontrol ettiği bölgelerde IŞİD’in hakimiyetini arttırdığını iddia etti. Putin, militanların isteklerinin ne olduğu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Öte yandan Putin'in açıklaması ABD'de medyasında TSİ 16:00 itibariyle henüz yer almadı.