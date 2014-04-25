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Dünya

Putin: İnternet bir CIA projesidir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin internetin bir 'CIA projesi' olduğunu öne sürdü

25 Nisan 2014 22:51

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin “internetin bir CIA projesi” olduğunu öne sürdü. St. Petersburg'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Putin "CIA bu projesini geliştirmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

Rusya'nın "bir CIA projesi olan internet"ten kendini koruma görevi bulunduğunu savunan Putin, ülkesinin online hakları için mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Putin'in söz konusu açıklaması Rusya parlamentosunda bu hafta kabul edilen internet yasasına denk geldi. Söz konusu yasa, yabancı sosyal medya platformlarına serverlerini Rusya'ya yerleştirme zorunluluğu getiriyor.

Yasa ayrıca kullanıcıların son 6 aylık bilgilerinin de kopyalanmasını öngörüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun süredir ülkesinin alternatif bir internet oluşturması gerektiğini belirtiyor.

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