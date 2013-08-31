Putin'den ABD'ye; Kimyasal silah delilleri varsa sunun

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’ye askeri operasyon öngören karar taslağının İngiliz parlamentosunda reddedilmesinin ‘kendisini şaşırttığını’ belirtti.

Putin, Esad rejiminin kimyasal silah kullandığına dair elinde belgeler olduğunu öne süren ve bu belgelere dayanarak bilgiler sunan ABD’nin, delilleri Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne iletmesi gerektiğini söyledi. Putin, ABD’ye ağır bir rest çekerek, Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı suçlamalarını ‘tamamen saçmalık’ olarak yorumladı.

Putin, "Kimyasal silah veya kitle imha silahlarının kullanımıyla ilgili tavrımız nettir. Biz kesinlikle karşıyız, kimyasal silah kullanıldığı ispatlandığı takdirde biz önlemlerin alınması için konsolide kararlar almaya hazırız. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ne ve müfettişlere Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığına dair belgeleri sunması gerekiyor. Eğer ABD Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığıyla ilgili elinde deliller olduğunu söylüyorsa o zaman buyursun BM Güvenlik Konseyine ve müfettişlere delilleri sunsun. Ellerinde olan kendilerince delilleri kimseye göstermiyorlar sır olarak tutuyorlar. Bu ortaklarına ve uluslararası faaliyetlerin katılımcılarına karşı saygısızlıktan öte bir şey değil. Delil varsa sunulacaktır, sunulmuyorsa demek ki delil yoktur" diye konuştu.



'Tek taraflı operasyon kararı üzücü olur'



Rusya Devlet Başkanı, ABD’nin Suriye’ye ‘solo operasyon’ düzenleme olasılığı hakkında da yorumda bulundu.

Putin, “Eğer ABD, Suriye’ye tek taraflı bir askeri operasyon düzenleme kararı alırsa bu son derece üzücü olur” dedi.

St. Petersburg kentinde düzenlenecek G20 zirvesini önemli bir fırsat olarak belirten Putin, ‘Suriye krizinin G20’de tartışılması gerektiğini’ savundu.