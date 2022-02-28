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Dünya

Putin'in yakını yıldız orkestra şefi, Ukrayna'ya işgale sessiz kaldığı için tepki çekiyor; Rusya'yı kınamazsa işlerini kaybedecek

Gergiev’in menajeri pazar günü onunla çalışmayı bıraktığını açıklad

28 Şubat 2022 08:29

Rusya’nın yıldız orkestra şefi ve Vladimir Putin’in yakını Valery Gergiev, Rusya Devlet Başkanı’nı açık bir şekilde eleştirmek ya da işini kaybetmek arasında kaldı. Gergiev’in menajerlik şirketi, işgale sessiz kalan şefle çalışmayı bıraktı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Rusya lideri Putin’in eski bir arkadaşı ve destekçisi olan Gergiev, Rusya’nın Ukrayna işgali hakkında sessiz kaldı. Putin’in bu adımını 24 saat içinde kınamazsa Gergiev, dünyanın dört bir yanındaki performanslarının iptali sonucuyla karşılaşacak.

Gergiev’in menajeri pazar günü onunla çalışmayı bıraktığını açıkladı.

1996’dan beri her yıl Gergiev festivali düzenleyen Rotterdam Filarmoni Orkestrası, Gergiev Putin’i desteklediği sürece kendisine ev sahipliği yapmayacaklarını açıkladı.

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