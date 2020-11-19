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Dünya

Putin'in öksürük krizi Rusya'da gündem oldu

Rus lider, saniyeler sonra krizi atlattı ancak düştüğü zor durum kameralara yansıdı

19 Kasım 2020 20:30

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, internet üzerinden yaptığı konuşma sırasında öksürük krizine girince ülkede gündem oldu.

Putin, devlet yetkilileriyle internet üzerinden gerçekleştirdiği toplantı esnasında öksürük krizine girdi. Canlı yayında öksürük krizine yakalanan Rus lider, saniyeler sonra krizi atlattı ancak düştüğü zor durum kameralara yansıyınca sosyal medyada gündem olmaktan kurtulamadı.

Putin Koronavirüs'e mi yakalandı?

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin hemen ardından herkesin aklına aynı soru geldi. Putin Koronavirüse mi yakalandı? Görüntülerin gündem olmasının ardından Kremlin Sarayı açıklama yapmak zorunda kaldı. Putin’in sağlığının gayet iyi olduğu ve Koronavirüse yakalanmadığı bildirildi.

Öte yandan Rusya tarafından yapılan açıklamalara göre son 24 saatte ülke genelinde 23 bin 610 yeni Koronavirüs vakası tespit edilirken, 463 kişi ise yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

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