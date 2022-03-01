Putin'in kızının vaftiz babası dâhil, 26 kişi daha Avrupa Birliği'nin yaptırım listesine alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızının vaftiz babası Rus oligark Sergei Roldugin dâhil olmak üzere, 26 Rus iş insanı, yetkili, askeri figürün daha Avrupa Birliği’nin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Avrupa Birliği şu ana kadar Rusya’nın Ukrayna işgali sebebiyle 680 kişinin ve 53 şirketin Avrupa Birliği’ndeki varlıklarını dondurduğu, seyahat yasağı uyguladı.

Listeye son olarak Putin’in yakını Sergei Roldugin gibi oligarklar, petrol alanındaki iş insanlar, banka ve finans sektöründekiler, kamu çalışanları, askeri figürler, medyadan isimler eklendi. Yaptırım uygulanan kişi ve kurumların, Ukrayna'nın işgalinden çıkar sağlayacaklardan oluştuğu belirtildi.

Avrupa Birliği dışişleri bakanları tarafından imzalanan yasal metinde şu ifadeler yer alıyordu: “Roldugin, Vladimir Putin’le yakın ilişkileri olan bir iş adamı. O, Putin’in finansal ağının bir parçası. En az beş Offshore şirketi var ve varlıklarını ‘Putin’in cüzdanı’ olarak bilinen Bank Rossiya’da (Yaptırım listesine) tutuyor.

Metinde Roldugin’in Rus elitlerinin kara para aklama sistemlerinin bir parçası olarak hareket ettiği de belirtildi.