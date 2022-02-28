Putin'in işgal emri, yıllardır 'tarafsız' ve 'pasifist' politikalar izleyen bazı Avrupa ülkelerini duruşlarını değiştirmeye itti

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Rusya'nın Ukrayna'ya 5 gün önce başlattığı saldırı, birçok Avrupa ülkesinin uzun yıllar boyunca izlediği politikaları değiştirmesine sebep oldu.

2. Dünya Savaşı'nın sonunda Nazi rejiminin devrilmesi ve Almanya'nın ikiye bölünmesinin ardından önce Batı Almanya, birleşmeden sonra ise Almanya Federal Cumhuriyeti dış politikada pasifist bir çizgide kalmaya çalıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına giden süreçte Almanya, NATO müttefiklerinin aksine Ukrayna'ya silah desteği yapmadığı için tepki görmüş, hatta 5 bin kask gönderme kararı alay konusu olmuştu. Berlin, Barbarossa Harekatı sırasında Nazi ordusunun Sovyet topraklarında işlediği insanlık suçları nedeniyle Moskova'ya diğer Batı ülkelerine kıyasla daha ılımlı bir politika izliyordu. Nazi ordusu, bu dönemde bugün modern Ukrayna olan Ukrayna SSC'de de milyonları öldürmüştü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ise Almanya politikalarında hızlı değişikliklere gitti. İlk önce kritik Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tescil süreci Berlin tarafından askıya alındı. Almanya, pazar günü Ukrayna'ya askeri yardım yapacağını da duyurdu. Böylece Almanya Federal Cumhuriyeti, savaşan bir tarafa ilk defa askeri yardımda bulunma kararı almış oldu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki olarak, Alman ordusuna verilen mali desteğin artırılacağını açıkladı. Scholz, 2022 bütçesinde bir kereye mahsus olmak üzere savunma harcamaları için 100 milyar Euro'luk ek fon ayıracaklarını söyledi.

İsviçre de tarihsel olarak takip ettiği 'tarafsızlık' politikasından uzaklaşarak "yüksek ihtimalle" Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımları kendilerinin de uygulayacağını belirtti. İsviçre, bu kararı alırsa ülkedeki Rus varlıklarını donduracak.

İsveç de kendi doktrininden uzaklaşarak Ukrayna'ya anti-tank fırlatıcıları göndereceklerini duyurdu. İsveç, aktif çatışmadaki ülkelere silah göndermekten kaçınıyordu.