Putin'in görev onay oranı 4 puan eridi

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Rusya'da Koronavirüs vakaları yükselmeye devam ederken ve kısmi kapanma kararı uygulandıktan sonra Devlet Başkan Vladimir Putin'in görev onay oranı düştü.

Bağımsız Levada Merkezi'ne göre Putin'in görev onay oranı kasım ayında 4 puan daha inerek yüzde 63'e düştü. Bu oran ekim ayında yüzde 67'ydi.

Putin, 30 Ekim-7 Kasım arasında virüsün yayılma hızını düşürmek için kısmi kapanma emri vermişti. Pandemi boyunca kısıtlama kararları çoğunlukla yerel liderler tarafından alınıyordu.

Putin'in görev onay oranı 2014'te Kırım'ın ilhak edilmesinin ardından en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ankete katılan Rusların yüzde 46'sı "ülkelerinin doğru yolda ilerlediğine inandıklarını" belirtirken yüzde 44'ü aksini söyledi.

Levada anketi 25 Kasım ile 1 Aralık arasında Rusya'nın 50 bölgesinde bin 603 kişinin katılımıyla yapıldı.