Putin'in eski danışmanı: Batı'nın Rus enerjisine yönelik 'gerçek' ambargosu savaşı durdurabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski ekonomi danışmanı Dr. Andrei Illarionov, Batılı ülkelerin Rus enerjisine yönelik “gerçek bir ambargo” uygulamasının savaşı durdurabileceğini söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, geçen yıl Litvanya’ya taşınan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in eski baş ekonomi danışmanı Dr. Andrei Illarionov, Rusya’nın Batılı ülkelerin Rus enerjisine olan bağlılığı düşürme tehdidini ciddiye almadığını iddia etti.

Dr. Illarionov, Batılı ülkelerin Rusya’dan yakıt ve doğalgaz tedariğine yönelik gerçek bir ambargo uygulaması durumunda “bir ya da iki ay içinde Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonunun durabileceğini” söyledi.

Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımların Rus ekonomisine olan olumsuz etkisinden de bahseden Illarionov, Putin’in ekonomide bir çöküşe hazırlıklı olduğunu söyledi.

Ilarionov “Bölgesel hırsları, emperyal hırsları Rusların geçimi ve ülkenin mali durumu dahil olmak üzere, her şeyden daha önemli.” Dedi.