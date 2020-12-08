Putin'in 'damadı' 380 milyon değerindeki hisseleri 100 dolara almış!

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Rusya lideri Vladimir Putin'in eski damadı Kiril Şamalov'un Devlet Başkanı'nın kızıyla evlendikten sonra Rus petrokimya devi Sibur'un 380 milyon dolar değerindeki hisselerini 100 dolara satın aldığı ortaya çıktı.

Araştırmacı gazetecilik sitesi iStories, büyük bir veri sızıntısı sonrası ellerine geçen e-postaları kaynak göstererek Şamalov'un Katerina Tikhonova ile evlendikten sonra Sibur'un yüzde 3.8'ini satın aldı. Sayın almada off-shore şirkelerin kullanıldığı belirtildi.

Şamalov daha önce Sibur'un 10 milyar dolar değerinde olduğunu belirtmişti. Bu, hisseler için verdiği 100 doların piyasa değerinin 3.8 milyonda biri olduğu anlamına geliyor.

Muhalif lider Aleksey Navalny, 100 dolarlık hisse satışını, "Şamalov'a Putin'in verdiği 380 milyon dolarlık bir düğün hediyesi" diye nitelendirdi.

Şamalov'un 2018 yılında Silbur'daki yüzde 17'lik hissesini şirketin ana sahibine sattığı ve daha sonra Tikhonova ile boşandıkları belirtilmişti. Şamalov, aynı yıl içinde milyarderler listesinden düştü.

2013 yılında boşanan Putin, kızlarının kimliğini hiç kamuya açık bir şekilde doğrulamadı. Rus medyası yıllar boyunca Tikhonova'nın Putin'in küçük kızı olduğunu yazdı.