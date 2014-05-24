Putin ilk kez ve olumlu konuştu

Rusya Devlet Başkanı'nın, Ukrayna'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı şu ana kadarki ilk değerlendirme, Kiev'de de olumlu bulundu.



ST. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk defa Ukrayna'da yapılacak seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

Putin, Moskova'nın Ukrayna halkının seçimine saygı duyduğunu ve yeni hükümetle çalışmaya hazır olduğunu belirterek, iki ülkenin gaz konusu da dahil tüm konularda anlaşma sağlamalarını ümit ettiğini kaydetti.

Putin'in açıklamaları, Kiev yönetimince de olumlu karşılandı. Uzmanlar ise Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna ile ilgili açıklamalarını forumun en önemli sonucu olarak adlandırdılar.

Ukrayna'da yapılacak seçimler, gaz sorunu, batının yaptırımlarıyla ilgili kapsamlı açıklamalar yapan Putin'in konuşması gün sonunda tüm dünyada en önemli olay oldu.

Putin, "Biz Ukrayna halkının seçimine saygı duyuyoruz. Neler olacağını gözlemleyeceğiz. Tabi ki, referandum düzenleyerek anayasayı değiştirmek ve yeni parlamentoyu oluşturmak daha akıllıca bir çözüm olurdu. Şunu da hatırlatmak isterim ki, Ukrayna anayasasına göre hala ülkenin devlet başkanı Viktor Yanukoviç" diye konuştu.

Yeni seçilecek olan hükümetin çatışmaları sonlandırması gerektiğine dikkat çeken Putin, "Dışarıda tanklar suçsuz ve masum insanlara karşı ateş açarken biz nasıl oturup barışsal bir şekilde konuşabiliriz? Yeni hükümet bu konuda kesinlikle birşey yapmalı" dedi.