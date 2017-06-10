Putin ilk kez açıkladı: Torunlarım var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, CNN televizyonu tarafından yayınlanan röportajında torunları olduğunu ilk kez kamuoyu ile paylaştı.

Putin, torunlarını sevip sevmediği sorusuna, "Torunlarımı seviyorum. Ancak onlarla oynamak için yeterli zamanım olmadığını itiraf etmeliyim" yanıtını verdi.

Stone, belgeselin afişi için takipçilerinin görüşlerine başvurdu

Bu arada Oliver Stone, belgeselin afişi için Twitter'daki takipçilerinin görüşlerini sordu. Twitter hesabından iki farklı afişin fotoğraflarını paylaşan Stone, takipçilerinden hangi posteri beğendiklerini nedenleriyle birlikte yazmasını istedi.

​Merakla beklenen röportajın tamamı, 19-22 Haziran günlerinde Perviy Kanal'da belgesel şeklinde gösterilecek.