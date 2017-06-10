T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin ilk kez açıkladı: Torunlarım var

"Torunlarımı seviyorum; ancak onlarla oynamak için yeterli zamanım olmadığını itiraf etmeliyim"

10 Haziran 2017 16:25

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, CNN televizyonu tarafından yayınlanan röportajında torunları olduğunu ilk kez kamuoyu ile paylaştı. 

Putin, torunlarını sevip sevmediği sorusuna, "Torunlarımı seviyorum. Ancak onlarla oynamak için yeterli zamanım olmadığını itiraf etmeliyim" yanıtını verdi.

Stone, belgeselin afişi için takipçilerinin görüşlerine başvurdu

Bu arada Oliver Stone, belgeselin afişi için Twitter'daki takipçilerinin görüşlerini sordu. Twitter hesabından iki farklı afişin fotoğraflarını paylaşan Stone, takipçilerinden hangi posteri beğendiklerini nedenleriyle birlikte yazmasını istedi.

​Merakla beklenen röportajın tamamı, 19-22 Haziran günlerinde Perviy Kanal'da belgesel şeklinde gösterilecek. 

ETİKETLER

Vladimir Putintorun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24