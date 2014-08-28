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Dünya

Putin ilk defa yüzde üç puan kaybetti

27 Ağustos'ta açıklanan sonuçlara göre Putin puanlarında yüzde üç gerileyerek yüzde 84 destek almış oldu

28 Ağustos 2014 14:53

Ukrayna krizi başladığı günden buyana izlediği politikalarla halkından devamlı artan destek alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ağustos sonunda ilk defa yüzde üç puan kaybetti. Ağustos başında yüzde 87 destek gören Putin, ay sonunda yüzde 84 seviyelerine geriledi.

Nerdun Hacıoğlu'nun Hürriyet'teki haberine göre, Rusya halkının liderleri Vladimir Putin’e desteğini ortaya koyan anket “Levada Tsenter” kamu araştırma merkezi tarafından yapıldı. 27 Ağustos'ta açıklanan sonuçlara göre Putin puanlarında yüzde üç gerileyerek yüzde 84 destek almış oldu.

Putin’e Rus halkının verdiği destek geçtiğimiz Şubat ayında yüzde 69 olarak açıklanmıştı. Kırım’ın ilhak kararının hemen ardından puan bir anda yüzde 82 seviyelerine çıkmıştı.

Ağustos sonu anketinde Putin’in yüzde üç puan kaybetmesine neden olarak batı mallarına uygulanan ambargonun rol oynadığı düşünülüyor.

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