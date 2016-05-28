Putin ilişkilerin normalleşmesi için Türkiye'den özür bekliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, "İlişkileri mahveden biz değildik. Türkiye’yle ilişkileri geliştirmek istiyoruz ama girişim Ankara’dan gelmeli” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Atina'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Putin, Romanya ve Polonya'da ABD'nin kurduğu füze kalkanları konusunda, "Romanya halkı namluların kendilerine dönmesinin nasıl bir şey olduğunu anlayacak. Bunun aynısı Polonya için de geçerli" diye konuştu.

Füze kalkanının Rusya'nın güvenliğine karşı açık bir tehdit olduğunu savunan Putin ilk adımı kendilerinin atmadığını ve yalnızca ABD'nin hareketlerine karşılık verdiklerini savundu.

'Türkiye'den özür duymadık'

Basın açıklamasının ardından Rus Su-24 uçağının düşürülmesinin ardından gerginleşen Rusya-Türkiye ilişkileriyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Rusya lideri, "Türkiye'yle iletişim içindeyiz, ama henüz düşürülen Rus uçağıyla ilgili özür sözleri duyamadık. Ankara'dan somut adımlar bekliyoruz" dedi.