-PUTİN İLE VAN DAMME DÖVÜŞ MAÇINDA SOÇİ (A.A) - 15.07.2010 - Rusya'nın judoda karakuşaklı Başbakanı Vladimir Putin, dövüş filmlerinin ünlü ismi Jean-Claude Van Damme'ı Soçi kentinde "kuralsız dövüş" olarak bilinen "ultimate fighting" maçına götürdü. Rus hükümet sözcüsü Dimitri Peskov, yıllardır dost olan eski devlet başkanı ve Belçikalı aktörün dün akşam deniz ürünleriyle tanınan ünlü bir lokantada yemekten sonra dövüş maçına gittiklerini söyledi. Rus televizyonlarındaki görüntülerde de Putin'in gökmavisi gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabı giydiği, Van Damme'ın da tamamen siyah giysiler içinde olduğu görüldü. Putin'in maçta birbirlerine seri yumruk ve diz darbesi indiren rakipleri coşkuyla alkışlaması dikkat çekti.