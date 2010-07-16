Putin ile Van Damme dövüş kulübünde

T24- Rusya'nın judoda karakuşaklı Başbakanı Vladimir Putin, dövüş filmlerinin ünlü ismi Jean-Claude Van Damme'ı Soçi kentinde 'kuralsız dövüş' olarak bilinen 'ultimate fighting' maçına götürdü.



Judoya merakı ve maço karakteriyle bilinen Rusya Başbakanı Vladimir Putin ile ünlü dövüş sporları uzmanı ve aktör Jean Claude Van Damme’nin yolu Soçi’de düzenlenen ‘Ultimate Fighting’ dövüş şampiyonasında kesişti. Isırmak ve göze vurmak dışında hiçbir sınırlamanın olmadığı şampiyonana dövüş meraklısı ikilinin büyük ilgisini çekti. Putin, organizasyon için “Şahane bir şov” dese de judo veya KGB’nin resmi dövüş tekniği samboyu tercih ettiğini söyledi. Şampiyonanın ardından ikili birlikte beraber yemek yedi.

Kamp ve aşk itirafı

Putin, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları için yapılan tesislerde de incelemelerde bulundu. Yaz döneminde gönüllü çalışan üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Putin, anılarını paylaştı. Öğrenciyken benzer bir kampta gönüllü çalıştığını anlatan Putin, saati 66 centten günde 12 saat çalışarak 45 günde 900 ruble (30 dolar) biriktirdiğini anlattı. Putin paranın bir kısmını Abhazya’nın tatil kenti Gagra’da harcadığını, kalanıyla bir palto aldığını ve bunu 10 yıl kullandığını belirtti. Kamplarda aşk yaşayıp yaşamadığı sorusuna Putin “Kamplarda yaşanan aşk hikayelerini saklamam. Elbette oldu” yanıtını verdi ama detaya girmedi.

Soçi’de 2014’e dek 200’den fazla kompleksin inşa edilmesi gerekiyor. 12 milyar dolar öngörülmüş yatırım tutarı 30 milyar doları aşmış durumda. Rusya 1980 Yaz Olimpiyat Oyunlarına başkent Moskova’da ev sahipliği yapmış ama ABD’nin başını çektiği 65 ülke, oyunları Sovyetlerin Afganistan işgaline tepki olarak boykot etmişti.