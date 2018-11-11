Putin ile Trump Paris'te görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paris'te 1. Dünya Savaşı'nın bitiminin 100. yılı nedeniyle yapılan anma törenlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü söyledi.

Putin, Trump ile görüşmesinin 'iyi' geçtiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı, Elysee Sarayı'nda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Görüşmenin ardından Paris haber konferansında konuşan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, gazetecilere Donald Trump ve Vladimir Putin ile konuştuğunu söyledi. Rusya Devlet Başakanı ile yapılan görüşmeyi açıklayan Netanyahu, "Putin ile yapılan görüşmenin iyi olduğunu ve bunun çok önemli olduğunu söyleyeyim, ama daha fazlasını söylemeyeceğim" dedi.