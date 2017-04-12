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Dünya

Putin ile Tillerson bir araya geldi

Putin, ABD'nin Suriye'ye füze saldırı düzenlemesi sonrası Tillerson'la yapmayı planladığı görüşmeyi iptal etmişti

12 Nisan 2017 21:35

Kremlin, Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'ye füze saldırı düzenlemesi sonrası ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la yapmayı planladığı görüşmeyi iptal etmişti.

 

Lavrov-Tillerson görüşmesi

 

Lavrov ve Tillerson, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı Konukevi'nde görüştüler.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tillerson'un ziyaretinin terörle mücadelede ortak cephe oluşturulması başta olmak üzere tüm alanlardaki işbirliği imkanlarını değerlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. 

Lavrov, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasını hukuka aykırı olarak nitelendirerek, "Bu konuyu telefonda görüştük. Rusya'dan üst düzeyli açıklamalar da yapıldı. Bu tür eylemlerin gelecekte tekrar edilmemesini önemli görüyoruz" dedi. 

ABD ile karşılıklı çıkarlara saygı temelinde yapıcı işbirliği ve diyaloğa hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, "Kolektif işbirliğine hazırız. Bu noktada sizin tutumunuzu ve gerçek niyetinizi anlamamız oldukça önemli" ifadesini kullandı. 

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın uluslararası siyasetteki tutumunun konjonktürel olaylara göre değişmediğini dile getirerek, muhataplarını "ya bizimlesin ya da bize karşı" gibi bir seçimlere zorlamadıklarını söyledi.
 

Tillerson: Açık ve samimi bir görüşme umut ediyorum 
 

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Lavrov ile ABD-Rusya ilişkilerinin geleceği ve küresel konularda açık ve samimi bir görüşme yapmayı umut ettiğini belirtti. 

Bu görüşmenin kendileri için oldukça önemli bir zamanda gerçekleştiğine dikkati çeken Tillerson, "Birbirimizin tutumunu ve bakış açılarını anlamaya çalışacağız. Görüşlerimizin ayrıştığı ve aynı olduğu konuları görüşeceğiz. Görüş ayrılıklarının nedenlerini değerlendireceğiz" diye konuştu.

 

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