Putin ile Scholz görüştü; "Maalesef görüşmenin çoğunu Avrupa’daki durum ve güvenliğe ayıracağız"

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bazı askerlerin birliklerine döndüğünü açıklamasının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da planlanan görüşmelerini gerçekleştirdi. Putin, görüşmenin başında "Maalesef bu görüşmede zamanımızın geniş bir kısmını Avrupa’daki durum ve güvenliğe ayıracağız" dedi.

Ukrayna krizine ilişkin diplomatik çözüm arayışındaki Batılı liderlerin Moskova ziyaretlerinin sonuncusun gerçekleştiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz oldu. Scholz, dün Ukrayna’da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmüştü.

Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi törenle karşılanan Scholz, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyma töreni sonrası Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Rusya'da PCR testini reddetti

Almanya Başbakanı Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi, Kremlin’e girişte yapılan PCR testini olmak yerine Almanya’daki doktoruna test yaptırdı. Scholz, bu nedenle Macron gibi Putin’le uzun bir masada, mesafeli bir görüşme yaptı.

Putin, görüşmenin başında yaptığı açılamalarda “Maalesef bu görüşmede zamanımızın geniş bir süresini Avrupa’daki durum ve güvenliğe ayıracağız” dedi.

Putin, Kuzey Akım 2’yi hatırlatarak Alman-Rus enerji iş birliğinin Moskova için bir öncelik olduğunu da belirtti.