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Dünya

Putin ile Netanyahu Suriye'yi görüştü

Görüşmede güncel konuların da gündeme geldiği aktarıldı

04 Ocak 2019 22:28

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir görüşme yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Netanyahu telefonda görüştü.

Açıklamada, ABD'nin Suriye'den birliklerini çekme kararı dahil Suriye'deki durumun görüşmenin ana başlığı olduğu belirtilerek, "Görüşmede Suriye'de terörün tamamen ortadan kaldırılması ve siyasi çözüm yolunda hızla ilerlenmesi hususunun altı çizildi. Bu bağlamda, karşılıklı olarak, askeri ve diplomatik kanalların eşgüdümünü güçlendirmeye odaklanılması vurgulandı" denildi.

Görüşmede güncel konuların da gündeme geldiği aktarıldı.

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