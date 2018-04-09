Putin ile Merkel, Doğu Guta'yı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştüğü belirtildi. İki liderin, Doğu Guta’daki kimyasal saldırıyı görüştükleri kaydedildi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, iki liderin telefon görüşmesi gerçekleştirerek Suriye’deki durum ile Ukrayna krizini ele aldığı kaydedildi.

İki liderin, Doğu Guta’daki kimyasal saldırının ele alındığı belirtilen açıklamada, “Rusya tarafından, bu konudaki provokasyon ve spekülasyonların kabul edilemez olduğuna dikkat çekildi” denildi.

Açıklamada, Putin’in, uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2401 sayılı Kararı'na uygun olarak Suriye'deki ihtiyaç sahibi insanlara insani yardım sağlama çabalarının pekiştirilmesinin öneminin vurguladığı ifade edildi.

Görüşmede, Ukrayna’nın doğusundaki durumun da ele alındığının aktarıldığı açıklamada, Minsk Anlaşması'nın krizin çözümünde alternatifsiz bir araç olduğunun vurgulandığı ve Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen ateşkesin devam etmesinin önemine dikkat çekildiği kaydedildi.