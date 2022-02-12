Putin ile Macron, yaklaşık 2 saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Elysee Sarayı'ndan AFP ajansına yapılan açıklamada, görüşmenin 1 saat 40 dakika sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Reuters'ın aktardığına göre Macron, Putin'e gerilimi azaltmadan samimi bir diyaloğun mümkün olmayacağını söyledi.
Kremlin'den açıklama yok
Konuya ilişkin Kremlin'den henüz bir açıklama yapılmadı.
Dün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ABD'li mevkidaşı Joe Biden ve Fransız mevkidaşı Macron ile 12 Şubat'ta telefon görüşmesi yapacağını duyurmuştu.