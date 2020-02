Putin ile görüşen Erdoğan: Aramızdaki dayanışma birilerini kıskandırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik açıklamalarının ardından gerçekleşen görüşmede Erdoğan’ın, Putin’e yönelik, “Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor” sözleri dikkati çekti. Putin de “İlişkilerimiz her daim gelişecek” dedi. Erdoğan ile Putin arasındaki restoran ve et sohbeti ise dikkat çekti.

Afrika'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

Görüşmeden önce açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Rusya siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, ticari… bütün alanlarda gerçekten çok ciddi bir yükselişi şu anda yakalamış vaziyette" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında 100 milyar dolarlık hedef olduğunu anımsatarak, "Bu gidişle bu hedefi de yakalayacağımıza inanıyorum çünkü bu konuda bir inanmışlığımız var. Turizmde gayet güzel gelişmeler söz konusu. Öyle zannediyorum ki bu yıl hakikaten 6 milyon gibi bir turist noktasında Türkiye'yi ziyaret edecek. Tüm bunlarla beraber aramızdaki her türü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor" ifadelerini kullandı.

​Putin: Beni restorana davet edecektiniz hani?

İki liderin açıklaması sonrasında Putin'in "Beni restorana davet edecektiniz hani?" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, "Ettim, bekliyorum" karşılığını verdi.

Putin'in, "Ama şu konuda anlaşmıştık: Et ürünlerimizi ülkeye alacak iseniz o zaman bu restoranda Rus etleri olacak" sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben memnuniyetle sizleri öncelikle bekliyorum. Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur, fazla geciktirmeyelim" dedi.

"Ortak çalışlarda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de iki ülke arasındaki ilişkilerin artmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Putin, "Çeşitli krizlerin üstesinden gelinmesi konusunda ilişkilerimiz her daim devam edecek. Ekonomi alanında da ilişkilerimiz gelişecek. Geçen sene ticaret hacmimiz yüzde 40,5 oranında artmıştı ve 22 milyar doları aşmıştı. Görüştüğümüze çok sevindim, ortak çalışmalarda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü

Four Seasons Otel'de, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme TSİ 21.10'da bitti.

İki liderin görüşmesi, 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeye, Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.