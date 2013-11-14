Putin ile Esad, telefonda kimyasal silah denetimlerini konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’i telefonla arayarak görüştü. Kremlin’nden yapılan açıklamaya göre, görüşme Rusya’nın inisiyatifi ile gerçekleşti. Görüşmede, Suriye krizinin çözümü, dini azınlıkların mevcut durumu, muhalif grupların konferansa katılması, kimyasal silahların imhası ve denetim çalışmaları konuları yer aldı.

Putin görüşmede, Suriye krizinin çözümü ile ilgili ortakları ile yaptığı çalışmalara vurgu yaptı. Faruk Akkan ve Fuat Serov'un Zaman'da yer alan haberine göre, Rus lider Esed’in de Suriye hükümet delegasyonunu gönderme yönündeki kararını olumlu değerlendirdi ve önemli muhalif grupların konferansa katılımla ilgili yapıcı tutum ortaya koyacakları konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Kremlin açıklamasında Putin ve Esed’in Suriye’de kimyasal silahların imhası ve uluslararası denetimin çalışmaları ile ilgili gelişmeleri müzakere ettiğini kaydetti. Putin, Suriye yönetiminin BM Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile oluşturduğu işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Suriye’de insani durumun değerlendirildiği görüşmede Putin, Hristiyan ve diğer azınlık dini grupların aşırılıkçılar tarafından hedef alınmasına ilişkin haberlerden endişe duyduğunu ifade etti. Rus lider görüşmede, sivil halkın sıkıntılarının giderilmesi dinler arası barışın sağlanması için Suriye yönetiminin elinden geleni yapacağını ümit ettiğini söyledi.

Esed de görüşmede Suriye halkına destek ve yardımı nedeni ile Rusya yönetimine teşekkür etti.

Görüşmede ikili ilişkilerin daha ileriye taşınması konusunda taraflar karşılıklı olarak ilgi duyduğunu ortaya koydu.