Putin ile Biden arasındaki telefon görüşmesi sona erdi, görüşme yaklaşık 1 saat sürdü

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesinin sona erdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan gönderilen basın notuna göre Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi Türkiye saati ile 20.06'da tamamlandı. 1 saat 2 dakika süren telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'ın açıklamasında, "Biden, Putin ile Rusya'nın, Ukrayna sınırında artan 'askeri yığılmasını' görüştü" denildi.

Kremlin’den ABD ve Rusya liderlerinin görüşmesine dair yapılan açıklamada ise "Putin, Biden’a Ukrayna’yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını söyledi" ifadeleri kullanıldı.

Dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın "Rusya Ukrayna'da işgale her an başlayabilir" şeklindeki açıklamasının ardından gözler bugün Biden ile Putin arasındaki görüşmeye çevrilmişti. ABD yönetimi, Ukrayna'daki zorunlu olmayan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesi talimatını vermiş, ayrıca ülkedeki 160 askerini de geri çekme kararı almıştı.

"Ukrayna'yı işgalin ciddi maliyetleri olur"

Beyaz Saray'tan yapılan açıklamada, görüşmede Rusya-Ukrayna sınırında yükselen gerilimin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Biden, Putin ile Rusya'nın, Ukrayna sınırında artan 'askeri yığılmasını' görüştü" denildi. Açıklamaya göre Biden Putin’e, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde ABD’nin müttefikleri ile birlikte kararlı ve hızlı bir karşılık verileceğini, bunun ciddi maliyetleri olacağını söyledi.

"Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'e, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla tam koordinasyon içinde diplomasiye hazır olduğunu, ancak diğer senaryolar için de eşit derecede hazır olduğunu açıkça belirtti" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Biden'ın Ukrayna'daki Amerikan vatandaşlarının güvenliği konusunda Putin ile dolaysız konuştuğu belirtildi. İki liderin ayrıca önümüzdeki günlerde irtibat halinde olma konusunda anlaştıkları bilgisi verildi.

Açıklamada, ABD'nin gerilimin yükselmesi durumunda Ukrayna'ya yardımların artırılacağı ifade edildi.