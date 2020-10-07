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Dünya

Putin ile Aliyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların başlamasının ardından ilk kez görüştü

"Doğum gününü kutlamak için aradı, Dağlık Karabağ da ele alındı"

07 Ekim 2020 17:09

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün telefonda bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu görüşme, Dağlık Karabağ'da 10 gün önce çatışmaların başlamasından bu yana iki lider arasındaki ilk görüşme oldu.

"Doğum gününü kutlamak için aradı, Dağlık Karabağ da ele alındı"

Peskov, Aliyev'in Putin'in doğum gününü kutlamak için aradığını ve bu vesileyle Dağlık Karabağ meselesinin de ele alındığını belirtti.

Peskov, Putin'in Karabağ konusunda Aliyev ile teması sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

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