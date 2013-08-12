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Dünya

Putin 'ikinci babası'nı kaybetti

Vladimir Putin, çok sevdiği judo hocasının cenazesine katıldıktan sonra keder ve hüznünü dağıtmaya çalıştı

12 Ağustos 2013 13:18

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ikinci babam" dediği judo hocası yaşamını yitirdi. Rus lider, hocasının cenaze törenin katıldıktan sonra St. Petersburg sokaklarında tek başına yürüdü.
 
Vladimir Putin, çok sevdiği judo hocasının cenazesine katıldıktan sonra keder ve hüznünü dağıtmaya çalıştı. Korumalarını geride bırakan Putin, bir süre yalnız yürüdü.

Rusya Devlet Başkanı'nın tek başına yürdüğü sokaklar gençlik yıllarını geçirdiği yerlerdi. Putin, cenazesine katıldığı judo hocasından sporun inceliklerini bu sokaklarda öğrenmişti.

Rus gazetelerine göre Putin, cenaze töreninde yaşadığı derin üzüntü nedeniyle 76 yaşındaki hocası Anatoliy Rakhlin’in tabutuna yaklaşmakta zorlandı.

Rus lider, törende uzun süredir rahatsız olan hocasının ailesini teselli etmeyi ihmal etmedi. Putin, Rakhlin’den 13 yaşında ders almaya başlamış, 18 yaşında ise siyah kuşak almıştı. Putin, hocası için ‘ikinci babam’ demişti.

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