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Dünya

Putin için fırsat doğdu!

Rusya'da devlet başkanının görev süresini 6 yıla çıkaran anayasa değişikliği meclisten geçti.

23 Aralık 2008 02:00

Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'in önerdiği başkanlık süresinin 4 yıldan 6 yıla, parlamento süresinin de 5 yıla çıkarılmasını öngören anayasa değişikliği bölge parlamentolarından da onay aldı. 

Başkanlık süresinin uzatılması Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in yeniden Kremlin'e dönme hazırlığı olarak yorumlanmıştı. Rusya'nın Vedomosti gazetesi değişiklikle ilgili yayınladığı haberinde, 2009 yılında yapılacak başkanlık seçimleri sonrası Putin'in yeniden Kremlin'e döneceğini ve iki dönem daha Rusya devlet başkanı görevini sürdüreceğini iddia etmişti.

83 bölge parlamentosundan gelen sonuçları dün bir kez daha değerlendiren Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federal Konsey, oy birliği ile anayasa değişikliğinin Kremlin'e sunulmasına karar verdi.

Federal Konsey'de oylamaya katılan 142 üyenin tamamı anayasa değişikliğine olumlu yönde oy kullandı. Geçen ay Rusya Parlamentosu alt kanadı Duma ve üst kanat Federal Konsey'de kabul edilen anayasa değişikliği teklifi, bölge parlamentolarının onayına sunulmuştu. Federal Konsey'de alınan karar anayasa değişikliği için son hukuki adım. Değişiklik Medvedev'in imzasından sonra yasallaşacak. Federal Konsey Başkanı Sergey Mironov, anayasa değişikliği ile ilgili aldıkları kararı Kremlin'in imzasına sunduklarını açıkladı.

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