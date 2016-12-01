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Dünya
Deutsche Welle

Putin: Hiçbir zaman düşman aramadık

Rusya lideri Putin bu yılki Ulusa Sesleniş konuşmasında iç politikaya ağırlık verdi. Dış politikaya ilişkin de açıklamalar yapan Putin, hiçbir zaman düşman aramadıkları ve aramayacakları mesajı verdi.

01 Aralık 2016 20:32

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin perşembe günü yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, Rusya ile Batı arasında gerginliğin tırmandığı bir dönemde işbirliği sinyalleri verdi. Putin, "ülkesinin hiçbir ülkeyle karşı karşıya kalmak istemediğini, hiç bir zaman düşman aramadıklarını ve aramayacaklarını" söyledi.

Putin, Federal Meclis'te siyaset ve ekonomiden üst düzey isimlere hitap edilen ve televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında aynı zamanda, "Dosta ihtiyacımız var ancak ulusumuzun çıkarlarının hiçe sayılmasına da göz yummayacağız" şeklinde konuştu.

Rusya lideri bununla birlikte ABD'ye, Suriye'deki terörizme karşı mücadelede işbirliği çağrısı yaptı. Putin, Donald Trump başkanlığındaki ABD ile ilişkilerin normalleşmesi sürecine atıfta bulunarak "İki taraf için eşit ve teşvik edici bir yapıya sahip ikili ilişkiler geliştirilmeli" dedi.

Putin, Trump'ın Başkan seçilmesinin ardından kendisini tebrik eden ilk liderlerden biriydi.

Putin'in 13'üncü konuşması, uluslararası konulara daha az yer vermesi itibariyle öncekilerden farklı oldu. Rusya lideri yaklaşık bin kişiye hitaben yaptığı 69 dakikalık konuşmasında, ekonomi, iç politika ağırlıklı konuştu ve "halkına zor dönemler için birlik" çağrısı yaptı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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