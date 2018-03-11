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Dünya

Putin "Herkesi kontrol edemem" dedi, Kremlin Sözcüsü Peskov'u örnek gösterdi: Bazen öyle saçmalıyor ki...

“Uyarıyorum, enformasyon alanında Amerikalılarla eşit düzeyde konuşacağımız anın eşiğindeyiz”

11 Mart 2018 01:16

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov’u örnek vererek, hükümette görev alan 2 bin kişinin konuşmalarını tek tek kontrol edemeyeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov’u örnek vererek, hükümette görev alan 2 bin kişinin konuşmalarını tek tek kontrol edemeyeceğini söyledi
ABD’li televizyon kanalı NBC’den, Megyn Kelly’ye mülakat veren Putin, Rusya Devlet Başkanlığı Özel Yetkili Temsilcisi Andrey Krutskih’in 2016’da kullanmış olduğu bir ifadeyle ilgili soruyu da yanıtladı.

Krutskih, Şubat 2016’da düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu’nda konuşmasında, “Sizleri uyarıyorum, şimdi enformasyon alanında Amerikalılarla eşit düzeyde konuşacağımız anın eşiğindeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu söylemin Rusya’nın ABD’nin siber güvenliğini tehdit ettiğini gösterdiğini düşünen Kelly, Putin’e Krutskih’in bu ifadelerle neyi kastetmiş olabileceği konusunda yorum yapmasını rica etti.

Putin, Kelly’nin bu sorusuna espriyle karışık bir yanıt verdi.

“Herkesi kontrol ettiğimi mi düşünüyorsunuz yoksa?”

Kremlin kadrosunda 2 bin kişinin bulunduğunu vurgulayan Rus lider, “Herkesi kontrol ettiğimi mi düşünüyorsunuz yoksa? İşte (Dmitriy) Peskov, karşımda oturan basın sekreterim, bazen öyle bir ‘saçmalıyor’ ki, televizyonda seyrederken kendi kendime, ‘neler anlatıyor, bu görevi ona kim verdi’ diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kremlin yetkililerin her söylediklerini yorumlamak zorunda olmadığını da söyleyen Putin, “Benim kendi işlerim var” dedi. ABD Kongresi’nde olup bitenleri de takip etmediğini ifade eden Putin, “Daha çok (Rusya parlamentosunun alt kanadı) Duma’da neler olup bittiği ilgimi çekiyor” diye konuştu.

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