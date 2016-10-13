Putin Halep'te savaş suçu ithamlarını reddetti

Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya'nın Halep'teki bombardımanı nedeniyle savaş suçlarıyla karşı karşıya kalabileceği iddialarını reddetti.

Fransız medyasına konuşan Putin, suçlamaları "retorik" diye tanımladı ve Suriye'deki gerçekleri hesaba katmadığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, Halep'teki Rus bombardımanının savaş suçu sayılabileceğini ifade etmişti.

Halep'in muhaliflerin elindeki doğu kesimi, ateşkes anlaşmasının çökmesinden sonra yoğun bir bombardıman altına alındı.

Anlaşmanın çöküşünden kimin sorumlu olduğuna dair tartışmalara karşın, Rusya ve ABD Suriye konusundaki görüşmelere devam etme kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cumartesi günü İsviçre'de ABD'li mevkidaşı John Kerry ve diğer önemli bölge güçlerinin temsilcileriyle görüşecek.

Putin Fransız TV1 kanalına yaptığı açıklamada, Rusya'nın sivillerin arasına saklansalar bile "teröristleri" takip edeceğini söyledi.

Putin "Teröristlerin insanları canlı kalkan olarak kullanmasına ve bütün dünyaya şantaj yapmalarına izin veremeyiz." dedi.

Rus lider sivil bölgelere hava saldırılarının savaş suçu olabileceği iddialarına ilişkin ise "Çok fazla anlamı olmayan siyasi bir retorik bu ve Suriye'deki gerçeklikleri hesaba katmıyor" diye konuştu.

Putin ayrıca "Batılı ortaklarımızın, en başta da ABD'nin bu durumdan sorumlu olduğuna inanıyorum" dedi.

Rusya, ABD'nin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı devirmek için gizlice El Kaide bağlantılı gruplara destek verdiğini savunuyor. ABD ise bu iddiayı reddediyor.

Putin bu hafta, Hollande'ın görüşmelerin sadece Suriye'yle odaklanacağı konusunda ısrar etmesi üzerine Fransa ziyaretini iptal etmişti.

Kremlin ayrıca Fransa ve İspanya'nın BM Güvenlik Konseyine sunduğu tasarıya da öfkeli.

Putin "Geçmeyeceğini bile bile tasarı sunuyorlar. Vetoyu kışkırtmak için" dedi.

Bu arada, İsviçre'nin Lozan kentinde yapılacak görüşmelerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bir araya gelecek.

Görüşmelere Türkiye, Suudi Arabistan ve İran'dan temsilcilerin de katılması bekleniyor.

Kerry, görüşmelerde Suriye'deki krizin sona ermesi için "çok taraflı bir yaklaşım" izleneceğini belirtti.

Taraflar sürdürülebilir bir çatışmasızlık ve insani yardımların devamı üzerinde anlaşmaya çalışacak.

ABD Dışişleri Bakanı, Lozan'ın ardından İngiltere'nin başkenti Londra'ya geçecek.

ABD aybaşında, Moskova'nın Suriye'deki ateşkes konusunda taahhütlerine uymaması gerekçesiyle, Suriye'de barışı sağlamak amacıyla Rusya ile yürütülen müzakerelerin askıya alındığını açıklamıştı.