-PUTİN HAÇLI SEFERİ DEDİ, MEDVEDEV ELEŞTİRDİ MOSKOVA (A.A) - 21.03.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Libya'ya yönelik operasyonla ilgili olarak medeniyetler çatışmasına yol açabilecek, "Haçlı seferi" şekilinde değerlendirmelerin yapılmaması gerektiğini söyledi. Medvedev, bir kaç saat önce batının Libya'ya yönelik müdahalesini "Haçlı seferi çağrısı gibi" şeklinde değerlendiren Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in adını anmadan, "Haçlı seferi" şeklindeki ibarelerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kremlin'de gazetecilerle konuşan Medvedev, konuşmasına öncelikle Libya'daki gelişmeleri değerlendirerek başlamak istediğini belirterek, "Hepimizin değerlendirmelerimizde dikkatli olması gerektiğine inanıyorum. Haçlı seferi gibi özünde medeniyetler çatışmasına yol açabilecek ifadeleri hiç bir şekilde kullanmamalıyız. Bu kabul edilemez. Aksi halde her şey çok daha kötüye gidebilir" dedi. Rusya'nın başından beri Libya sorununun barışçıl yollardan çözülmesini istediğini kaydeden Medvedev, "Aynı zamanda mevcut durumu izlerken Libya hükümetinin kendi halkına yönelik hareketini de kararlı bir şekilde kınadık. Ayrıca Rusya bu nedenle BM Güvenlik Konseyi'nin 1970 nolu kararını desteklerken, 1973 nolu kararında çekimser kaldı" diye konuştu. Moskova'nın tüm bu adımları sivilleri korumak ve şiddetin daha fazla yayılmasını önlemek için attığını kaydeden Medvedev, "Ancak biz BM Güvenlik Konseyi kararlarının kesinlikle barışı güçlendirici, iç savaşı engelleme, şiddetin tırmanmasını ve sivillerin ölümünü önlemesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak şu anda olayların cereyan ettiği tarz gerçek bir askeri harekat ve buna gerçekten izin veremeyiz" ifadesini kullandı. Medvedev, Libya üzerinde uçuşa yasak bölge yaratılması sürecine dahil olan ve silahlı kuvvetlerini tek bir amaç için kullanan ülkelerin tüm bunları Libya halkının güvenliği için yaptığını ümit ettiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi kararlarına Libya hükümetinin hareketlerinin yol açtığının unutulmaması gerektiğini kaydetti. BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto haklarını sözkonusu kararın yanlış olduğuna inanmadıkları için kullanmadıklarını söyleyen Medvedev, "Bu kararlar bizim Libya'daki olaylardan tamamen olmasa bile ne olduğunu anladığımızı yansıtıyordu. Bu yüzden veto hakkımızı kullanmadık. Bu yüzden kimse de ne yaptığımızı anlamadığımızı söyleyemez. Biz Libya'daki durumun farkındaydık ve Dışişleri Bakanlığımıza bu yönde hareket etmeleri talimatı verdim ve onlar da benim talimatımı uyguladılar. Bir kez daha Libya'da yaşananların Libya yönetiminin korkunç uygulamaları ve kendi halkına karşı işledikleri suç yüzünden olduğunu hatırlatmalıyım. Bunu unutmamalıyız" dedi. Rusya'nın uçuşa yasak bölge gibi hiç bir harekete katılmayacağını kaydeden Medvedev, "Arabulucu aktör olarak, bu durumda kullanılma ihtimali olması halinde barışgücü kapasitemizi kullanmaktan memnuniyet duyarız. Arap dünyasında iyi temaslarımız var. Arap Birliği ve bazı sorumlu politikacıların açıklamalarına yeni baktım. Bugün hepimizin birleşmesi gerektiği ve müzakereleri bu çatışmaları durdurmak için kullanmamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu. Medvedev, Rusya'nın Libya ile diplomatik ilişkileri resmi olarak kesmediğini ve bu yüzden de kendilerinin bu konudaki arabulucu çabalarının yararlı olabileceğini belirterek, "Libya yönetimi ile hala diplomatik ilişkilerimiz var. Elbette bu bizim Libya yönetiminin hem içerde hem de dışarıda ne yaptığını görmediğimiz anlamına gelmiyor. Elbette mevcut durumun değişik değerlendirmeleri var. Değerlendirmelerimizde son derece dikkatli davranmamız lazım. Medeniyetler arasında çatışmaya neden olabilecek Haçlı seferleri veya benzeri terimleri asla kullanmamalıyız. Aksi halde her şey bugünkünden çok daha kötü olabilir. Hepimiz bunu aklımızda tutmalıyız" ifadesini kullandı. Gazetecilerin daha sonra Kremlin Basın Sözcüsü Natalya Timakova'ya Medvedev'in "Haçlı seferi" ifadeleriyle kimi kastettiği yolundaki sorusu üzerine, "Sayın Medvedev (Libya lideri Muammer) Kaddafi ve bu tip terimler kullanan herkesi kastetti" yanıtını verdi. Analistler, 2012 yılında devlet başkanlığı seçimlerinin yapılacağı Rusya'da Medvedev'in ilk kez Putin'i bu kadar doğrudan eleştirdiğine dikkat çekiyorlar. "Russia in Global Affairs" dergisi editörü Fyodor Lukyanov, şu ana kadar Putin ve Medvedev tandemiyle ilgili spekülasyonlardan rahatsız olduğunu belirterek, "Ancak şimdi bana pozisyonlarında ilk defa ciddi bir ayrılık var gibi geliyor" dedi. Putin bugün yaptığı açıklamada, Libya'ya yönelik harekatı "Haçlı seferi" çağrısına benzeterek, Libya'ya yönelik müdahaleyi Irak'ın işgaliyle kıyaslamış ve bunun Rusya'nın ordusunu güçlendirmesinin haklılığını ortaya koyduğunu söylemişti.