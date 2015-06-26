Putin: Güvencemiz silahlarımız

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin, 'Silahlı kuvvetleri güçlendirmekten vazgeçmeyeceklerini belirterek, ülkesi için bir numaralı güvencenin silahlar olduğunu açıkladı.

Putin askeri okullardan mezun subayların diploma töreninde konuştu. Putin konuşmasında, 'Rusya’nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasında en etkin aracın güçlü ordu ve modern silahlar olduğunu söyleyebilirim. Vatandaşlarımızın barış ve huzur içerisinde yaşamasının güvencesi budur. Sanırım sizler beni çok iyi anlıyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Rusya’nın silahlı kuvvetlerini güçlendirme programından hiçbir koşulda taviz verilmeyeceğini vurgulayan Putin, örnek olarak vurucu nükleer gücün arttırılması, uzay birliklerinin kurulması, klasik uçak, tank, top ve tüfeklerin modernize edilmesini gösterdi.

Putin, 'ABD ile yeni silah yarışına girmek niyetinde değiliz' demişti



Rusya lideri Putin’in “Güvencemiz silahlarımız” açıklamasını, ABD ve NATO’nun doğu Avrupa ülkelerine ağır silah yerleştirme planlarını duyurmasından hemen sonra yapması dikkat çekti.



Hâlbuki Kremlin, daha 10 gün önce “ABD ile yeni silah yarışına girmek niyetinde değiliz” demişti.