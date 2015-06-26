T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin: Güvencemiz silahlarımız

Kremlin, 10 gün önce ABD ile yeni silah yarışına girmek niyetinde değiliz demişti

26 Haziran 2015 02:36

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin, 'Silahlı kuvvetleri güçlendirmekten vazgeçmeyeceklerini belirterek, ülkesi için bir numaralı güvencenin silahlar olduğunu açıkladı.

Putin askeri okullardan mezun subayların diploma töreninde konuştu. Putin konuşmasında, 'Rusya’nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasında en etkin aracın güçlü ordu ve modern silahlar olduğunu söyleyebilirim. Vatandaşlarımızın barış ve huzur içerisinde yaşamasının güvencesi budur. Sanırım sizler beni çok iyi anlıyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Rusya’nın silahlı kuvvetlerini güçlendirme programından hiçbir koşulda taviz verilmeyeceğini vurgulayan Putin, örnek olarak vurucu nükleer gücün arttırılması, uzay birliklerinin kurulması, klasik uçak, tank, top ve tüfeklerin modernize edilmesini gösterdi.

Putin, 'ABD ile yeni silah yarışına girmek niyetinde değiliz' demişti


Rusya lideri Putin’in “Güvencemiz silahlarımız” açıklamasını, ABD ve NATO’nun doğu Avrupa ülkelerine ağır silah yerleştirme planlarını duyurmasından hemen sonra yapması dikkat çekti. 

Hâlbuki Kremlin, daha 10 gün önce “ABD ile yeni silah yarışına girmek niyetinde değiliz” demişti.

 

ETİKETLER

putinrusyaabdnatohaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24