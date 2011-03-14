-PUTİN GÜNEY AKIM PROJESİNDE ÇIKIŞ YOLU ARIYOR MOSKOVA (A.A) - 14.03.2011 - Rusya'nın Ukrayna'yı devre dışı bırakarak Rus gazını doğrudan Avrupa'ya iletmeyi planladığı Güney Akım doğal gaz boru hattı projesinin yaşama geçirilmesinin uzamasının, Rus hükümetini alternatif yollar aramaya ittiği bildirildi. Rus "Wek.ru" adlı internet sitesinde yayımlanan yorum haberde, Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in 11 Martta yapılan toplantıda, Enerji Bakanı Sergey Şmatko'ya Güney Akım doğalgaz boru hattının belirli bir kısmının Karadeniz sahillerinden geçirilebilmesi olasılıklarını incele talimatı verdiği belirtilerek, Güney Akım'da Avrupa'ya gaz tedariki konusunda değişiklikler olabileceği kaydedildi. Putin'in geçen haftaki toplantıda Şmatko'ya Güney Akım çerçevesinde gaz sıvılaştırma tesisi kurulması imkanlarını da araştırması talimatı verdiği hatırlatılan haberde, Başbakan Putin'in olası gaz sıvılaştırma tesisinin Karadeniz'in Rusya sınırındaki bir sahil yerinde inşa edilmesini istediği vurgulandı. Şmatko'nun sıvılaştırılmış gaz fabrikası kurulması konusunu Avrupa Komisyonu ile de konuştuğu belirtilen haberde, Rusya Enerji Bakanı'na göre sıvılaştırılmış gaz fabrikasının inşaatının, hem Rusya hem de AB tarafından Güney Akım'ın denizden geçirilecek bölümüne alternatif olarak görüldüğü kaydedildi. Güney Akım projesinin Gazprom tarafından gaz tedarik yollarının çeşitlendirilmesi kapsamında hayata geçirildiği hatırlatılan haberde, şu görüşlere yer verildi: "Avrupa'ya gazın herhangi bir kısıtlama olmadan gönderilebilmesini amaçlayan Güney Akım doğal gaz boru hattının belirli bir kısmının Karadeniz'in Türkiye sınırları içinden geçirilmesi gerekiyor. Gaz sıvılaştırma fabrikasının kurulması sayesinde Güney Akım'ın deniz altından geçirilecek bölümü tamamlanıncaya kadar Avrupalı tüketiciye gaz tedarikindeki sıkıntıların çözümüne yardımcı olunacak. Aynı zamanda sıvılaştırma fabrikası Karadeniz'deki boru hattına tamamen alternatif bile olabilir. Rusya Enerji Bakanlığı Avrupa'ya sıvılaştırılmış gaz verilmesinin maliyeti üzerinde çalışıyor. Günümüzde Rusya'da bir gaz sıvılaştırma fabrikası bulunmakta. Benzer fabrikaların Yamal'da ve Ştokman madeninde (Rusya topraklarında) kurulması planlanıyor. Gaz sıvılaştırma fabrikalarının projelendirilmesi ve yapılması için ihtiyaç duyulan süreç henüz belli değil. Yalnız Avrupa'nın Gazprom'un planlarından şüphe duymaması için de Rus hükümetinin çok büyük çaba harcaması gerektiği de son derece aşikar." Alemar adlı yatırım ve finans şirketinin uzmanlarından Anna Znatnova da siteye yaptığı açıklamada, sıvılaştırılmış gaz fabrikalarının kurulmasının Güney Akım doğalgaz boru hattına alternatif olabileceğini belirtti.