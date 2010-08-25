-PUTİN GRİ BALİNAYI OKLA VURDU MOSKOVA (A.A) - 25.08.2010 - Rusya Baabkanı Vladimir Putin, bir grup bilimadamıyla çıktığı Kamçatka gezisinde, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan bir gri balinayı bilimsel araştırma için okla vurdu. Putin, Kamçatka Yarımadası yakınında bir grup bilimadamıyla birlikte bindiği botta, derisinden numune almak için bir gri balinayı dördüncü denemesinde tüfekten atılan bir okla vurdu. Rusya Başbakanı sahile dönüşünde gazetecilerin balinayı vurmaya çalışmasının tehlikeli olup olmadığı yolundaki sorusu üzerine, "Böyle yaşamak genel olarak tehlikeli ama bugünkü maceradan keyif aldım. İlk 3 atışta isabet ettiremedim ancak dördüncüde tutturabildim" dedi. Putin'in yanında bulunan biyologlardan biri, başbakanın isabet ettirdiği ok ile alınan deri örneğini basın mensuplarına göstererek, uzmanların bu numune sayesinde balinanın nereden geldiğini öğrenebileceğini söyledi. Kamçatka'da kaçak olarak avlanan ayılarla da karşılaşan Putin, bir gazetecinin "Bu ayılara yaklaşmak tehlikeli mi?" şeklinde sorusuna, "Korkması gereken ayılar" karşılığını verdi. Bölgede yılda yaklaşık 600 ayı, postları için kaçak bir şekilde avlanıyor.