Putin: Gelecekte Çin ile askeri ittifâk kurulabilir

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut şartlarda Rusya ile Çin'in bir askeri ittifak kurmasına gerek olmadığını ancak gelecekte kurulabileceğini ifade etti.

Dış politika uzmanlarıyla yapılan bir video konferansa katılan Putin'e Moskova ile Pekin arasında bir askeri birlik kurulmasının mümkün olup olmadığı soruldu.

Putin de yanıt olarak, "İhtiyacımız yok ancak teoride böyle bir şeyi düşünmek mümkün" dedi.

Rusya'nın Çin'e bazı hassas ordu teknolojileri sağladığını ifade eden Putin, "Şüphe yok ki yaptığımız iş birliği Çin'in ordusunu güçlendirdi" değerlendirmesinde bulundu.

Putin, ileride iki ülkenin ordularının daha yakın bağlar da kurabileceğini ifade etti: "Ne olacağını zaman gösterecek" dedi.