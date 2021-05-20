Putin, Gazze'deki Rus vatandaşları için gönüllü tahliye imkanı sağlanmasını emretti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'deki Rusya ve eski Sovyet cumhuriyetleri vatandaşlarının bölgeyi gönüllü olarak tahliye etmesini istedi.

Putin'in yayımladığı kararnamede Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri vatandaşlarına Gazze'den tahliye olmak isterlerse gerekli imkanların sağlanmasını emretti.

SVR istihbarat biriminden tahliye süreci için bir planlama hazırlaması istendi.

Aynı zamanda kabineye gönüllü tahliyenin gerçekleşebilmesi için gerekli adımları atmaları emredildi.

RIA Novosti'ye göre Gazze'de şu an da yaklaşık 400 Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri vatandaşları bulunuyor.