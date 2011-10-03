-Putin: Gazprom baskınlarını dikkatle izliyoruz MOSKOVA (A.A) - 03.10.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Rus hükümetinin Avrupa'da Gazprom'un alt şirketlerine yapılan baskınları yakından izleyeceğini belirterek, şirket yetkililerine Avrupalı yetkililerle yakın işbirliği içinde olması talimatı verdi. Rus İnterfaks ajansı, Putin'in Gazprom Başkanı Aleksiy Miller'ı kabulünde yaptığı konuşmada, ''Rusya hükümeti Gazprom'un çevresinde cereyan eden olayları çok dikkatli bir şekilde izleyecek'' diye konuştu. Gazprom'a Avrupalı yetkililerle yakın işbirliği içinde olma talimatı veren Putin, baskınlar sırasında gözaltına alınan olup olmadığını sordu. Putin'in sorusuna baskınlarda kimsenin gözaltına alınmadığı yanıtını veren Miller, Gazprom'un da AB mevzuatı çerçevesinde haklarını koruyacağını söyledi. Miller, Gazprom'un meşru haklarının korunmasını ümit ettiklerini belirterek, tüm yaşananlara karşın Avrupalı müşterilerine yönelik mevcut sözleşmelerdeki yükümlülüklerini tamamıyla yerine getireceklerini kaydetti. Gazprom'un alt şirketlerindeki arama ve bazı belgelere el konulması emrinin bizzat Avrupa Komisyonu tarafından verildiğini ifade eden Miller, ''Gazprom Avrupa piyasalarında müşteriyle eşit ortaklık ilkesi temelinde faaliyet göstermekte. Bizim sözleşmelerdeki yükümlülüklerimiz hükümetler arası anlaşmalara dayanmakta. Bunlar tamamen ekonomik kapasitesine ve piyasa şartlarına tamamen uyma ilkesine dayanmakta. Gazprom her zaman diyaloğa açık olmasına karşın yaşananlar bizim açımızdan da sürpriz oldu'' dedi. Avrupa Komisyonu gaz temini, iletimi ve depolaması yapan şirketlerin soruşturulması kapsamında Gazprom'un orta ve doğu Avrupa'daki alt kuruluşlarına ait ofislere geçen hafta baskın düzenlemişti. Komisyon'dan yapılan açıklamada, baskınların AB tekel yasalarını ihlal şüphesiyle yapıldığı kaydedilmişti.