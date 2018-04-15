T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin: Füze saldırıları sürerse kaosa yol açar

"Rusya'nın da kırmızı çizgileri var"

15 Nisan 2018 21:19

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'ye yönelik füze saldırılarının sürmesi halinde bölgede kaos yaşanabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İki lider, Batı'nın füze saldırısının Suriye'de siyasi çözüm perspektifine zarar verdiğini belirtti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, füze saldırılarının devam etmesinin uluslararası ilişkileri kaosa sürükleyeceğini söyledi.

 Moskova'dan, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karar tasarısıyla ilgili de bir açıklama geldi.

"Rusya'nın da kırmızı çizgileri var"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, Rusya'nın tasarı üzerinde çalışacağını ancak bir uzlaşmaya varmanın zor olduğunu söyledi.

Bakan yardımcısı, Moskova'nın Batı ile siyasi ilişkileri geliştirmek için her türlü çabayı sarf edeceğini belirtti. Riyabkov, "Rusya'nın da kırmızı çizgileri var" dedi.

Suriye'nin kimyasal silahlarının uluslararası gözetim altında imha edildiğini belirten Riyabkov, Moskova ile washıngton arasındaki iletişim kanallarının açık olduğunu vurguladı.

ETİKETLER

PutinABDSuriyefüze saldırısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24