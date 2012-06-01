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Dünya

Putin, Fransa'da Hollade ve Merkel'le Esed'i tartışacak

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'la, Rusya Devlet Başkanı Putin bu akşam Elysee Sarayı'nda çalışma yemeğinde biraraya gelecek

01 Haziran 2012 15:06

Rusya'da geçtiğimiz ay yeniden devlet başkanlığı koltuğuna oturan Vladimir Putin, bugün Hollande ve Merkel'le "Esed" pazarlığı yapacak. Görüşmede ekonomik sorunlar ele alınması planlanıyordu ancak Suriye krizi ön plana çıktı.

Rusya'da Vladimir Putin, devlet başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra ilk yurtdışı gezisini komşusu Belarus'a yaptı. Putin'in ikinci durağı ise Avrupa ülkeleri Fransa ve Almanya olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aynı gün içinde ziyaret edeceği Paris ve Berlin'de gündem ekonomik sorunlar olarak planlanmıştı. Ancak Suriye'nin Hula ilçesinde çoğu çocuk ve kadın 108 kişinin katledilmesinin ardından 15 aydır devam eden Suriye krizi, görüşmenin ilk sırasına oturdu.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'la, Rusya Devlet Başkanı Putin bu akşam Elysee Sarayı'nda çalışma yemeğinde biraraya gelecek. İki liderin gündeminde Suriye'deki son katliam var.


'Artık veto askeri müdahaleyi önleyemez'


Fransa, ''Suriye'ye yönelik yaptırımların artırılmasını'' ve artık ''uluslararası müdahale seçeneğinin dışlanmaması'' gerektiğini savunurken, Şam'ın yakın müttefiki Moskova bu önerilere şiddetle karşı. Hollande'ın Putin'e şu mesajı vermesi bekleniyor: BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto, Suriye'ye olası askeri müdahaleyi önlemeye yetmeyebilir.


'Esed'den desteğini çek'


Almanya'nın başkenti Berlin'de de gündem Suriye olacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün yaptığı açıklamada Suriye'de Annan planının başarıya ulaşması konusunda derin endişeleri olduğunu açıklamıştı. Merkel, Putin'den Esed'e verdiği desteği çekmesini ve Suriye rejimine yapılan uluslararası baskıya destek vermesini isteyecek.


BM kararına Rusya ve Çin engeli


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'deki Esed rejimine karşı yaptırım ve kınama kararı çıkarmak için aylardır çaba harcıyor. Ancak BM Güvenlik Konseyi'nin bu çabası Rusya ve Çin engeline takılıyor.


'Suriye'de 53 kişi öldürüldü'


Muhaliflerin oluşturduğu Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü ize, ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen operasyonlarda ve açılan ateşte ölü sayısının 53'e yükseldiğini ileri sürdü.

Londra merkezli örgüt, ordunun çeşitli kentlerde kullandığı ağır silahlarla ve güvenlik güçlerince açılan ateşte, Humus'ta 30, Şam'ın banliyölerinde 8, Deyr Ez Zor kentinde 5, Dera'da 4, Halep, Hama ve İdlip'de 2'şer olmak üzere toplam ölü sayısının 53'e çıktığını iddia etti.

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